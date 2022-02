Bella Hadid: “Tornavo costantemente dagli uomini che abusavano di me”

Dopo che qualche mese fa si è sciolta in lacrime sui social parlando dei suoi problemi d’ansia e di depressione, la modella Bella Hadid ha confessato di aver subìto abusi da parte di alcuni suoi ex partner.

Bella Hadid: gli abusi

Al podcast VS Voices di Victoria’s Secret la modella Bella Hadid ha confessato per la prima volta di esser stata vittima di violenze e abusi. “Tornavo costantemente dagli uomini, ma anche della donne, che abusavano di me”, ha dichiarato la sorella di Gigi Hadid che ha anche aggiunto come questi rapporti malati l’avessero condotta in un vortice che le avrebbe provato gravi sofferenze anche a livello mentale.

“Non essere in grado di difendere me stessa e far sentire la mia voce ha influenzato molto intensamente le mie relazioni, e il mio sistema nervoso è crollato. Sono cresciuta circondata da uomini che mi hanno fatto capire che la mia voce era meno importante della loro”, ha ammesso. Di recente la sorella di Bella, Gigi, avrebbe denunciato l’ex compagno Zayn Malik per atteggiamenti violenti nei suoi confronti. Per quanto riguarda Bella Hadid, dopo una lunga relazione con il cantante The Weeknd, avrebbe ritrovato la serenità accanto all’art director Marc Kalman (a cui si è legata nel 2020).