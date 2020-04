Gigi Hadid è incinta: aspetta un figlio da Zayn Malik

Di Giulio Pasqui mercoledì 29 aprile 2020

Gigi Hadid e Zayn Malik aspettano un figlio. La top model è incinta, secondo TMZ.

Incredibile ma vero: Gigi Hadid aspetta un figlio da Zayn Malik. Secondo quanto riferisce TMZ, la top model è incinta e avrà presto un bambino dall'ex membro degli One Direction. Anche se dalla coppia non è arrivata alcuna conferma né smentita, il magazine americano dà la notizia per certa e assicura che lei si trovi al secondo mese di gravidanza. Il bebè dovrebbe nascere entro la fine del 2020.

Tra un tira e molla e l'altro, Gigi e Zayn sono fidanzati da cinque anni. A novembre 2018, dopo tre anni di relazione, avevano annunciati la fine della loro storia. Poi ancora riavvicinamenti istantanei, allontanamenti improvvisi, ritorni di fiamma. A gennaio 2020, il colpo di scena: Hadid e Malik sono tornati l'una al fianco dell'altro, e ora appaiono più felici che mai.

Da poco 25enne, Gigi Hadid sta trascorrendo la quarantena in una tenuta immersa nel verde in Pennsylvania. Con loro ci sono anche la sorella Bella e la "famiglia di quarantena" composta da alcuni amici della star delle passerelle.