Georgina Rodriguez: “Quando io e Ronaldo ci siamo visti la prima volta…”

Georgina Rodriguez ha confessato alcuni retroscena sul suo primo incontro con Cristiano Ronaldo, diventato il suo grande amore. I due – già genitori di quattro bambini – presto diventeranno genitori di due gemelli.

Georgina Rodriguez: l’amore di CR7

Mentre si sta godendo una romantica vacanza a Dubai in compagnia della famiglia, Georgina Rodriguez non perde occasione per mostrare sui social le dolci curve della gravidanza e il suo amore per Cristiano Ronaldo, che l’ha resa madre per la seconda volta (i due avranno due gemelli dopo quattro anni dall’arrivo della prima figlia, Alana Martina). All’interno del docufilm a lei dedicato, Soy Georgina, la modella ha svelato i retroscena del suo amore per il campione, con cui a quanto pare la scintilla sarebbe scoccata mentre lei lavorava come commessa. “E’ comparso un uomo bellissimo, alto quasi due metri, accompagnato da un bambino e da un gruppo di amici. Ho cominciato a sentire le farfalle nello stomaco, pensavo ‘Che mi succede?’”, ha confessato la Rodriguez, e ancora: “Cristiano mi veniva a prendere quando avevo finito di lavorare. I miei colleghi non ci potevano credere, arrivavo con l’autobus e me ne andavo sulla Bugatti”.

Ronaldo si sarebbe innamorato della semplicità della ragazza che, come lui, sarebbe cresciuta con i valori della famiglia e del vero amore. La coppia è più innamorata che mai e con loro – anche durante la vacanza a Dubai – sono sempre presenti i quattro figli (tre dei quali sono nati da madre surrogata).