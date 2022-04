Perdere il grande amore della vita in maniera tragica e inaspettata è difficile da superare e lo sanno bene queste star che, purtroppo, ci sono passate.

Da Liam Neeson a John Travolta, sono molte le star che si sono trovate tragicamente a dover fare i conti con la grave e dolorosa scomparsa della loro dolce metà. Scopriamo quali sono stati i lutti che hanno segnato queste star e come hanno reagito.

Liam Neeson

Le star che hanno perso il loro grande amore

Liam Neeson ha perso sua moglie, Natasha Richardson, il 18 marzo 2009, a seguito di un incidente avvenuto sulla pista di sci. L’attore si è occupato da solo di crescere i suoi due figli e, in seguito alla scomparsa della moglie, ha vissuto anni particolarmente difficili. “Impari a conviverci, ad affrontarla, e questo in qualche modo ti rende più forte, ti fa apprezzare molto di più la vita e le tue relazioni, sia con gli uomini che con le donne. Ma il dolore resta sempre lì, accanto a te”, ha dichiarato a Elle.

Anche John Travolta si è trovato a dover fare i conti con la scomparsa della persona da lui amata: il 12 luglio 2020 è morta sua moglie, Kelly Preston. Da tempo l’attrice lottava contro un cancro al seno. “Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di tante persone. La mia famiglia e io saremo per sempre grati ai dottori e infermieri che l’hanno aiutata, così come i suoi molti amici e le persone care che sono state al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati“, ha scritto l’attore nel post con cui ha annunciato la scomparsa di sua moglie.

Keanu Reeves ha vissuto un anno a dir poco tragico tra il 2000 e il 2001: all’epoca l’attore era sposato con la collega attrice Jennifer Syme. I due ebbero insieme una figlia, morta pochi giorni dopo la nascita a causa di una malformazione al cuore. Pochi mesi più tardi anche Jennifer Syme morì a causa di un tragico incidente d’auto (l’autopsia rivelò che avesse assunto un mix di antidepressivi e anestetici).

Keanu Reeves

Anche la cantante italiana Giorgia si è trovata a dover far fronte a un drammatico lutto di questo tipo: il 13 aprile 2002 è scomparso Alex Baroni – all’epoca suo fidanzato – dopo un grave incidente d’auto. La cantate scrive ogni anno un messaggio in suo ricordo e a Oggi ha confessato: “Sembra che sia successo un momento fa. Ho avuto una serie di anni di sbandamento, anni devastanti. Ci vuole del tempo per ritirarsi un po’ su. Io sono stata aiutata dagli amici e da una ventina d’anni di psicoanalisi”.

