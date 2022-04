Alcune delle star più famose dello show business internazionale hanno scelto di fare pubblicamente coming out: di quali si tratta.

Da Jodie Foster a Demi Lovato passando per Elliot Page, sono molte le star che hanno deciso di fare pubblicamente coming out. Scopriamo quali sono state le star che hanno svelato il loro orientamento al grande pubblico e i motivi per cui hanno deciso di gridarlo al mondo intero, in barba ai giudizi altrui.

Jodie Foster

I coming out delle star

Jodie Foster ha fatto coming out durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe del 2013. Nel suo discorso di ringraziamento la celebre attrice ha detto: “Sto solo per dirlo forte e fieramente. io sono, uh, single”, ha dichiarato la Foster, il cui orientamento era già noto al grande pubblico nonostante lei – da sempre molto riservata – non ne avesse mai parlato, e ancora: “Spero che non siate delusi che non ci sarà un grande discorso di coming out stasera. Ho già fatto coming out almeno un migliaio di anni fa, nell’età della pietra”.

Elliot Page (nato come Ellen Page) ha fatto coming out nel 2017 (dopo essersi legato sentimentalmente a quella che sarebbe diventata sua moglie, Emma Portner) e nel 2020 ha invece annunciato di aver iniziato il suo percorso di transizione. “Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono e proseguire la mia vita come l’autentico me stesso”, ha dichiarato attraverso un comunicato ufficiale diffuso via social.

Anche la modella e attrice Cara Delevingne ha pubblicamente fatto coming out e ha rivelato a The Goop Podcast: “Amo essere una donna, vestirmi e fare tutte queste cose, ma amo anche essere un uomo ruvido e capriccioso. Mi sento molto più a mio agio nella fluidità”.

Demi Lovato ha fatto coming out attraverso i social e ha dichiarato di essere non binaria. “Condividere questo mi rende vulnerabile. Ma lo faccio anche per coloro che non hanno ancora potuto dichiarare chi sono veramente. Per favore, vivete nella vostra verità”, ha dichiarato Demi Lovato con un video condiviso via social.

Anche l’ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard, ha fatto coming out nel 2010 e si è definita “fluida”, ossia senza una preferenza unica per quanto riguarda il suo orientamento. “Non volevo che mi venissero cucite addosso etichette, però non volevo neppure nascondere me stessa”, ha dichiarato l’attrice a The Economist.

