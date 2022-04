Da Francesca Ferragni a Rihanna scopriamo quali sono i vip e le star che diventeranno genitori durante il 2022.

Durante il 2022 moltissime star e vip hanno annunciato di essere pronte ad accogliere una cicogna: scopriamo di quali si tratta e quali sono stati i loro teneri annunci via social, da Francesca Ferragni a Rihanna.

Le star che diventeranno genitori nel 2022

Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, aspetta il suo primo figlio (un maschietto) insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti. I due hanno dato l’annuncio con un tenero post dove la dentista mostrava per la prima volta il pancino.

Anche Sfera Ebbasta e la fidanzata Angelina Lacour stanno per diventare genitori: i due hanno annunciato di aspettare un bambino che si chiamerà Gabriel e che dovrebbe nascere durante la primavera 2022.

Nicole Mazzocato è più felice che mai di dare il benvenuto al suo primo bebè insieme al compagno Armando Anastasio: anche per la coppia si tratterà di un maschietto e i due hanno annunciato la gravidanza solo al quinto mese per via di alcune difficoltà vissute dall’influencer durante i primi mesi di gestazione.

Anche l’ex di Nicole Mazzocato, Fabio Colloricchio, è in attesa di una cicogna insieme alla fidanzata Violeta Mangrinan: per loro si tratta dell’arrivo della prima figlia.

Per quanto riguarda le star internazionali, sicuramente una delle nascite più attese è quella del figlio di Rihanna. La celebre cantante ha mostrato per la prima volta il pancione in stato di gravidanza già avanzata e ha conquistato i fan di tutto il mondo con la sua bellezza travolgente.

Georgina Rodriguez sta per rendere Cristiano Ronaldo di nuovo padre e per giunta (di nuovo!) di due gemelli.

Britney Spears, che ha finalmente vinto la causa legale per la custodia contro suo padre, ha annunciato con enorme gioia di aspettare il suo terzo figlio insieme al compagno Sam Asghari.

