Com’era prevedibile i rapporti non si sono interrotti per il meglio tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci: lo stesso ballerino infatti ha svelato di essere dispiaciuto per il modo in cui lui e la conduttrice si sarebbero salutati dopo tanti anni di lavoro insieme. Lui e Milly avevano avuto anche un acceso botta e risposta via social quando lui aveva annunciato di voler dire addio a Ballando con le Stelle.

“Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto che che comunque so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai. Mi è dispiaciuto che quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo. […] Però io sono con la coscienza a postissimo, io so che lei sa, quindi mi basta quello”, ha detto il ballerino a Un caffè con…, il web talk della Cuccarini.

Raimondo Todaro: i rapporti con Milly Carlucci

I rapporti tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci non si sarebbero interrotti per il meglio quando il ballerino ha deciso di dire addio a Ballando con le Stelle ed approdare ad Amici di Maria De Filippi. All’epoca lui e la conduttrice hanno avuto un acceso botta e risposta via social, ma Milly Carlucci gli aveva anche augurato il meglio per la sua nuova avventura tv. I due torneranno ad avere buoni rapporti un giorno?

