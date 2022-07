Ilary Blasi sarebbe furiosa con Totti, che nei giorni scorsi è stato avvistato presso l’abitazione della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Dopo che Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato il loro addio (dopo averlo smentito nei mesi scorsi) sono emersi numerosi rumors riguardanti gli avvistamenti di Totti in compagnia di Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma. Alcuni mesi fa Ilary aveva smentito proprio la notizia di una liaison tra l’ex calciatore e la Bocchi (che nel frattempo erano stati paparazzati a pochi metri di distanza l’uno dall’altra allo stadio) ma a seguire il calciatore è stato paparazzato proprio mentre si recava a casa della donna. La questione, secondo Chi, avrebbe mandato la showgirl su tutte le furie:

“Totti ha negato fino alla noia una relazione con Noemi al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto, è perché era sicura di non essere smentita dai fatti”. Proprio sul fattore credibilità si giocherebbe la partita della separazione: “Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme”, si legge sul settimanale di Signorini.

Ilary Blasi

Ilary Blasi furiosa con Francesco Totti per le foto con Noemi

A febbraio scorso Ilary Blasi si era vista costretta a smentire il suo presunto coinvolgimento sentimentale con un attore e, a Verissim,o aveva anche messo a tacere i rumor riguardanti una presunta liaison tra suo marito, Francesco Totti, e Noemi Bocchi (che erano stati visti insieme una prima volta allo stadio). I fatti, purtroppo, l’hanno smentita, e questo l’avrebbe fatta infuriare proprio con l’ex Capitano, che non si sarebbe prodigato abbastanza per tenere segreta la sua nuova storia.

“Io lui (l’attore Luca Marinelli, ndr) non lo conosco. Non conosco neanche Noemi. Francesco forse l’ha incontrata a un centro sportivo. Quella foto scattata allo stadio mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno”, aveva detto Ilary Blasi a Verissimo cercando di arginare i gossip nei suoi confronti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento la showgirl ha preferito mantenere il più totale riserbo ed è partita per la Tanzania insieme ai figli.

