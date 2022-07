Per la prima volta Ignazio Moser ha confermato che lui e Cecilia Rodriguez hanno vissuto un periodo di crisi.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno insieme dal 2017 ma nel 2019, durante l’estate, hanno vissuto un momento di crisi in cui sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti un presunto tradimento dell’ex ciclista (ai danni di Chechu). Il fidanzato della sorella minore di Belen ha confermato solo ora la notizia in un’intervista a Chi in cui ha affermato: “A ottobre saranno cinque anni che stiamo insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore, è sufficientemente solido per fare questo passo”.

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la crisi

Come qualsiasi altra coppia anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno vissuto degli alti e bassi, e per la prima volta l’attore ha confessato che lui e la modella si sarebbero “allontanati” per un breve periodo, nonostante entrambi non abbiano mai svelato perché. Oggi comunque i due sembrano aver trovato la solita complicità e hanno acquistato insieme la loro prima casa. Moser ha anche aggiunto che il prossimo passo sarà costruire una famiglia insieme alla donna della sua vita: “La vogliamo entrambi (una famiglia, ndr), il prossimo traguardo è sicuramente quello“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG