Sui social è stato diffuso un video di Francesco Totti in procinto di imbarcarsi in aereo. Le indiscrezioni sulla clip però non sono vere.

In queste ore sui social hanno iniziato a circolare dei video in cui si vede Francesco Totti salire in aereo, e subito si è sparsa la voce che l’ex calciatore stesse partendo per recarsi in Tanzania, dove è volata Ilary Blasi insieme ai figli dopo il loro annuncio di separazione. La notizia purtroppo – stando a quanto riporta Leggo – si sarebbe rivelata falsa e, nonostante in molti sperino già che i due annuncino di voler tornare insieme, al momento sembra improbabile che ciò possa accadere in tempi brevi (hanno annunciato l’addio con due comunicati ufficiali l’11 luglio scorso, e secondo indiscrezioni, starebbero frequentando altre persone).

Francesco Totti

Francesco Totti in aereo: il gossip è falso

Nessuna partenza in vista per Francesco Totti: dopo l’annuncio di addio a Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma sarebbe rimasto nella Capitale dove per altro, alcune settimane fa, è stato avvistato nei pressi dell’appartamento della sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi.

In tanti sperano già che l’ex calciatore torni insieme all’ex moglie, ma al momento non ci sono motivi per credere alla questione. Nell’annunciare la loro separazione, Totti è stato categorico: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, aveva fatto sapere l’ex calciatore nel suo comunicato all’Ansa.

