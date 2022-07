Francesco Aquila ha scritto un post in cui si è espresso sui giovani nel settore alberghiero e sul reddito di cittadinanza.

Francesco Aquila ha deciso di scrivere un post sui social per smontare alcuni pregiudizi sui giovani nel mondo della ristorazione e, in un’intervista a Fanpage, ha scagliato una frecciatina a Alessandro Borghese, il celebre chef che di recente ha affermato: “Lavorare per imparare non significa per forza essere pagati.”

L’ex vincitore di MasterChef ha replicato affermando: “La televisione dà tanto, ti crea un personaggio, ma non è detto che quel personaggio sia adatto per lavorare con le persone. Vorrei essere un Boss in Incognito e capire nelle sue cucine quello che succede. Per quanto ne so io, non ha mai lavorato in cucine prestigiose. Poi, magari sbaglio.”

Francesco Aquila: l’opinione sui giovani nella ristorazione

A differenza di molti suoi colleghi famosi Francesco Aquila, ex vincitore di MasterChef, ha voluto scagliare una lancia a favore dei giovani nel settore della ristorazione e ovviamente non ha potuto esimersi dal dire la sua anche sulle opinioni espresse da alcuni chef celebri come Alessandro Borghese.

“Quando faccio consulenza a livello alberghiero, con i colleghi, con i fornitori, il leit motiv è sempre lo stesso: i giovani non vogliono lavorare, maledetto sia il reddito cittadinanza. Io dico, aspetta un attimo: guardiamoci indietro e pensiamo a come ci comportiamo noi come datori di lavoro”, ha dichiarato lo chef, e ancora: “Noi, ristoratori e addetti, oggi ci marciamo tanto su questa roba dei giovani e del reddito di cittadinanza. Lamentiamoci su altro, il gas che aumenta, la benzina che aumenta, non lamentiamoci di chi lavora sette giorni su sette per 1400 euro meravigliandoci se poi qualcuno si tira indietro. Dobbiamo trattare la gente che lavora per come merita di essere trattata.“

