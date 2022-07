Simona Ventura ha svelato cosa farebbe se incontrasse Ilary Blasi ora che la sua separazione da Francesco Totti è stata ufficializzata.

Alcuni mesi fa quando era emerso il gossip sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la conduttrice Simona Ventura aveva scritto un lungo post su Instagram in cui aveva espresso solidarietà alla coppia, dando già per finito il loro matrimonio. Alla vicenda avevano seguito le smentite dei due e una frecciatina della Blasi verso la collega, su cui aveva detto a Verissimo: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”. Ora che la separazione tra i due è stata ufficializzata, Simona Ventura è tornata a parlare della questione.

Simona Ventura

Simona Ventura: cosa farebbe se vedesse Ilary Blasi

Dopo lo scivolone commesso alcuni mesi fa – e che poi tanto scivolone non era – Simona Ventura è tornata a parlare dell’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e ha rimarcato la sua vicinanza verso la collega (che a febbraio le aveva scagliato una frecciatina). “Pensavo che in quel momento, visto che avevo letto su Dagospia della crisi, fosse naturale dire che mi dispiaceva e che li potevo capire. Ma non volevo dare consigli non richiesti, volevo solo portare affetto e comprensione. Lo ripeto, se vedessi Ilary la vorrei abbracciare”, ha dichiarato Simona Ventura. All’epoca dei fatti la conduttrice si attirò contro l’ira di Ilary Blasi per aver dato come “finito” il suo matrimonio con Totti dopo le indiscrezione di Dagospia.

