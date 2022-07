L’attrice Cristiana Capotondi aspetterebbe il primo figlio insieme allo storico compagno Andrea Pezzi.

A 42 anni compiuti Cristiana Capotondi si starebbe accingendo ad allargare la famiglia: l’indiscrezione è stata rilanciata da Diva e Donna, che ha rivelato che l’attrice sia in dolce attesa. Al momento la Capotondi e il suo compagno, Andrea Pezzi, non hanno ancora confermato pubblicamente la notizia.

Cristiana Capotondi Andrea Pezzi

Cristiana Capotondi incinta

Cristiana Capotondi aspetta il suo primo figlio? Il rumor è diventato sempre più insistente e in tanti sui social sono in attesa di una conferma (o di una smentita) da parte dell’attrice, da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata.

Fino a poco tempo fa l’attrice aveva sostenuto di non sentire l’esigenza di avere un figlio o di convolare a nozze, ma può essere che dopo 16 anni d’amore lei e Pezzi abbiano cambiato idea, decidendo di coronare il loro sogno d’amore con l’arrivo di un bebè. Per adesso ai fan non resta che attendere e la coppia non sembra intenzionata a rompere la propria proverbiale riservatezza.

Sulla questione della maternità l’attrice aveva rivelato a Vanity Fair: “Allora quando lo fai? Ma perché non lo fai? Ah ma allora non sei più innamorata di Andrea. Io rispondo: ma certo che sono innamorata, è per questo che non lo faccio. E loro strillano: che cosa vorresti dire, che i figli separano le coppie? E allora io, esausta, dico no, non voglio dire niente, voglio che mi lasciate in pace”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG