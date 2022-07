Selvaggia Roma ha annunciato con gioia di essere in attesa del primo figlio insieme al compagno Luca Teti.

Selvaggia Roma sarà presto mamma: la stessa ex gieffina ha svelato sui social di aspettare un figlio insieme al compagno Luca Teti, e ha mostrato ai fan il suo pancino appena accennato.

“Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere, dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice, così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”, ha scritto l’ex fidanzata di Chiofalo nelle sue stories.

Selvaggia Roma aspetta il suo primo figlio

Con un tenero messaggio dedicato al compagno Luca Teti, Selvaggia Roma ha annunciato pubblicamente di aspettare un bebè. Al momento non è dato sapere quando nascerà il piccolo (o la piccola), ma in tanti tra i fan sui social hanno fatto gli auguri all’ex gieffina per questa splendida notizia.

