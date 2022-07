Attraverso i social l’ex naufraga Guendalina Tavassi ha svelato ai fan quale sarebbe il suo nuovo impiego.

Opinionista, influencer, ex naufraga e ora anche “guida turistica”, ma non una guida turistica qualsiasi: Guendalina Tavassi ha infatti svelato che accompagnerà un gruppo di persone in Turchia e che le aiuterà a scegliere il miglior luogo in cui sottoporsi a degli interventi estetici. “Se volete partire accompagnerò questo gruppo in Turchia per le operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, trapianto di capelli, denti, seno, glutei, addominoplastica, qualsiasi operazione”, ha dichiarato l’ex naufraga, che ha anche ammesso di essersi personalmente sottoposta a degli interventi estetici mentre era in Turchia.

Guendalina Tavassi: il nuovo lavoro

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha deciso di buttarsi a capofitto in un nuovo, curioso, progetto lavorativo: l’ex naufraga sarà infatti una guida del nuovo turismo medicale e accompagnerà un gruppo di persone in Turchia per scegliere il miglior posto dove sottoporsi a interventi di chirurgia estetica. Guendalina ha svelato che partirà il prossimo 5 ottobre e ha spiegato ai fan in cosa consisterebbe il suo nuovo impiego: “Lì i chirurghi sono i migliori al mondo, i chirurghi italiani vanno in Turchia a fare i master. I costi sono bassi perché lì la vita ha un costo differente dal nostro e conviene molto di più operarsi lì”, ha specificato nelle sue stories.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG