Secondo indiscrezioni la cantante Bianca Atzei aspetterebbe il suo primo figlio insieme al compagno Stefano Corti.

Bianca Atzei sarà presto mamma? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente per la cantante ed ex naufraga, che oggi ha trovato la felicità accanto a Stefano Corti. In passato Bianca Atzei aveva confessato pubblicamente di aver sofferto per un aborto spontaneo avvenuto sempre mentre stava con l’inviato delle Iene. Secondo The Pipol, la Atzei avrebbe già dato il lieto annuncio ai suoi amici più intimi durante una vacanza a Ibiza.

Bianca Atzei

Bianca Atzei è incinta? L’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Bianca Atzei potrebbe presto annunciare l’arrivo di un bebè: l’ex naufraga infatti starebbe per coronare il sogno di diventare madre insieme al suo compagno, Stefano Corti. Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.

Lo scorso autunno la cantante aveva avuto un aborto spontaneo e lei stessa aveva raccontato il suo dramma sui social. “Spesso mi sono sentita dire “non pensarci, più ci pensi e più non arriva”. Come fa però una donna a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo? Quando ti senti pronta a diventare madre, ecco che quello si trasforma nella cosa che più desideri al mondo. E quando passa il tempo, la mente inizia a fare brutti scherzi”, aveva dichiarato Bianca Atzei.

