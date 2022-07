Il vincitore di Sanremo 2022, Blanco, ha svelato perché spesso si esibirebbe in biancheria intima anche in pubblico.

Alcune delle foto più famose di Blanco lo ritraggono in mutande o completamente senza veli e lo stesso cantante ha deciso di svelare il perché di questa scelta, che a quanto pare lo farebbe sentire più libero e più vicino alla propria natura.

“Io fin da piccolo sono abituato a girare in casa in mutande, poi una volta proprio agli inizi è venuta una ragazza a fare uno shooting a casa mia e stava cercando degli outfit nel mio armadio, però sincero era tutto uno schifo, e non c’era niente che funzionasse. Ed era estate, io ero in mutande, e mi fa «vabbè allora facciamole in mutande» e poi da lì è nata la cover di Notti in Bianco in cui sto correndo senza nulla addosso nei campi. Se stare in intimo è anche liberarsi dagli schemi? Sì è vero, mi ricordo che mi avevi detto questa cosa, che mi aveva colpito e che mi era sembrata molto bella perché io pensavo di dover andare elegante e invece mi hai detto che dovevo andare com’ero, come mi sentivo io, e quindi alla fine quella camicia trasparente e ricamata erano solo delle mutande molto eleganti”, ha confessato il cantante a GQ.

Blanco Mahmood credits Bogdan Chilldays Plakov

Blanco: perché sta spesso in intimo

Blanco non ha mai avuto problemi a mostrarsi in intimo o addirittura senza slip addosso e lo stesso vincitore di Sanremo ha confessato che questo lo avrebbe aiutato ad avere un rapporti migliore con sé stesso e con il suo corpo. “Mi ha fatto trovare la mia dimensione, mi ha fatto stare a contatto col mio corpo in modo positivo”, ha confessato il cantante a GQ in merito alla sua abitudine di utilizzare spesso la biancheria intima nei suoi live o nei suoi video.

