Sui social sono diventate virali le immagini di una ragazza che ha toccato le parti intime di Blanco durante un suo concerto a Milano.

Sui social è scoppiato un putiferio in difesa di Blanco, che per i fan avrebbe subito una vera e propria molestia da parte di una fan che avrebbe toccato le sue parti intime mentre lui si stava esibendo in piazza Duomo a Milano. Il cantante per il momento non ha rotto il silenzio sulla quesitone.

Blanco: la fan nella bufera

Si è scatenata una vera e propria bufera sui social dopo che le immagini incriminate sono state immortalate dai fan: nel video rapidamente diventato virale sui social si vede la mano di una ragazza intenta a toccare le parti intime di Blanco durante il concerto del cantante per Radio Italia Live in piazza Duomo. Blanco non ha commentato la questione, ma in tanti hanno accusato la sua fan di aver compiuto una vera e propria molestia nei confronti del giovane cantante, che forse non si è ribellato per imbarazzo e per non rovinare la sua esibizione.

“Quella nei confronti di Blanco è una molestia, punto. È una molestia voluta, e non credo minimamente che sia stata “casuale” come ho sentito in giro. Ma come vi permettete? Ma io davvero, sono senza parole”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Magari era mortificato ma non ha voluto rovinare una serata importante. O forse non se ne é accorto, dubito, ma resta comunque una ca**o di molestia”. Il vincitore del Festival di Sanremo romperà il silenzio in merito a quanto accaduto?

Foto credits: Bogdan Chilldays Plakov

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG