Francesca Sofia Novello ha condiviso via social il suo primo scatto “di famiglia” con il fidanzato, Valentino Rossi, e la figlia Giulietta.

Oggi Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono più felici che mai: alcuni mesi fa hanno realizzato il sogno di diventare genitori e negli ultimi giorni hanno trascorso una vacanza alle Baleari in compagnia della piccola Giulietta. Sui social la modella ha postato la loro prima foto insieme e nella didascalia ha scritto orgogliosa: “Famiglia”.

Francesca Sofia Novello e Valentino: la prima foto con la figlia

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno toccato il cielo con un dito dopo la nascita della piccola Giulietta, la figlia che il campione aveva ardentemente desiderato e che la modella gli ha donato come coronamento del loro grande amore. “La desideravo. Sono abbastanza grande, era anche il momento giusto e questa cosa casuale di smettere con la moto e diventare babbo è stata di un tempismo bellissimo”, ha dichiarato l’ex pilota a Il Giornale, e ancora: “La bambina è bella, simpatica, ha un buon carattere. E’ tranquilla come me e Francesca. Dà gusto (…) Francesca è una grande mamma”.

La modella e il campione si frequentano dal 2017 e per il momento hanno confessato di non essere interessati alle nozze. I due non hanno però fatto segreto di desiderare un giorno almeno un altro bambino.

