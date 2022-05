Federica Pellegrini ha svelato alcuni retroscena sull’inizio della sua storia d’amore con l’allenatore Matteo Giunta.

Federica Pellegrini convolerà presto a nozze con l’allenatore Matteo Giunta. I due hanno mantenuto top secret la notizia della loro storia d’amore ma già da qualche mese sono usciti allo scoperto, e hanno annunciato con gioia la proposta di matrimonio e i loro progetti per il futuro. A Domenica In la Divina ha rivelato che sarebbe stata lei a fare il primo passo con l’allenatore, e ha dichiarato: “C’è voluto un po’ prima che lui cedesse. Era molto fermo perché era il mio allenatore. Non so, forse l’ho preso per sfinimento”.

Federica Pellegrini: la storia d’amore con Matteo Giunta

Federica Pellegrini è più felice e innamorata che mai e oggi lei e Matteo Giunta stanno affrontando i preparativi per il loro grande giorno. A seguire la coppia andrà a vivere in una casa più grande a Verona, la città in cui hanno deciso di costruire una vita insieme. “Stiamo cercando una casa un po’ più grande a Verona, con il giardino, visto che adesso abbiamo 4 cani. E’ stata la città dove ci siamo innamorati e abbiamo sempre vissuto, quindi resterà la nostra città”, ha dichiarato la campionessa a Domenica In, dove ha rivelato anche alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Giunta.

I due avevano avuto un rapporto esclusivamente professionale fino a quando tra loro non è sbocciato l’amore: “C’è stato un rapporto professionale per anni, poi ci siamo innamorati. E’ stato tutto molto naturale e bello. Sono felice”, ha raccontato l’ex nuotatrice.

