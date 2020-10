by @marcellofilograsso

Modella e influencer di primo piano, Selvaggia Roma è diventata popolare per la partecipazione a Temptation Island nel 2017 e al Grande Fratello Vip 5 dall’ottobre 2020.

Nata a Roma il 29 ottobre 1990 sotto il segno dello Scorpione, ha origini arabo-cubane ed ha diversi tatuaggi sul suo corpo, in particolare su schiena, fianchi e braccio sinistro. Ha partecipato al dating show Uomini e Donne per corteggiare il tronista Alessio Lo Passo, ma poi si è presentata a Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia nel 2017 in coppia con Francesco Chiofalo.

Dopo cinque anni Chiofalo e la Roma si lasciano, così lei torna dall’ex fidanzato Luca Muccichini, fitness influencer, che nel 2010 aveva trionfato come Modello d’Italia. Nel 2019 torna single.

Proprio il docureality aveva messo a dura prova la relazione di Francesco e Selvaggia: prima di entrare nel programma lavoravano nel breakfast romano di lui. Durante Temptation Island la coppia ha preso una pausa di riflessione per poi ritornare.

Selvaggia Roma e la chirurgia estetica

Selvaggia Roma ha anche fatto molto parlare le cronache rosa. La ragazza sin da giovane ha voluto aumentare il seno di qualche taglia, ricorrendo alla chirurgia estetica. La diretta interessata tuttavia si è sempre disinteressata delle critiche. Selvaggia ha dichiarato più volte infatti di avere un ottimo rapporto col suo corpo.

Il nome di Selvaggia Roma è stato presente anche in occasione dello scandalo riguardante Sara Affi Fella. Si tratta di una tronista che aveva mentito sull’esistenza di un fidanzato durante Uomini e Donne. L’altra circostanza ha riguardato il caso Mark Caltagirone. Selvaggia è assistita dall’agenzia di Eliana Michelazzo, la stessa di Pamela Prati.

Nell’ottobre 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip 5, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La concorrente accede al programma assieme all’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini. La ragazza sarebbe molto amica di Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli.

Foto: account Instagram Selvaggia Roma