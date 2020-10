Claudio Sona è un modello e imprenditore diventato famoso per essere stato il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne. La decisione di dedicare il corteggiamento a ragazzi omosessuali aveva fatto storcere il naso a qualcuno, ma l’intuizione di Maria De Filippi ai tempi si rivelò vincente. Tuttavia dopo due stagioni il trono gay non è stato più proposto.

Nato a Verona il 29 settembre 1987, Claudio Sona partecipa al dating show di Canale 5 nella stagione 2016/2017 fidanzandosi con Mario Serpa. I due tuttavia si lasciano. Sona torna con l’ex fidanzato Juan Fran Sierra, volto di Riccanza. Qualcuno dice che Sona e Sierra si sarebbero visti anche durante la permanenza di lui nel programma della Sanguinaria. Sta di fatto che i due hanno poi intrapreso le vie legali pur di far emergere la verità.

Professionalmente parlando Sona lavora principalmente come modello, prestando il suo volto e il suo corpo a brand internazionali come Dolce & Gabbana e Barberà. A Verona apre il suo bar Urban Cafè, per poi chiuderlo dopo dieci anni di onorato servizio. A quel punto il ragazzo decide di intraprendere solo la strada dello showbiz.

Di Claudio Sona si parla come papabile concorrente in corsa nella casa del Grande Fratello Vip 5. Sona entrerebbe su richiesta di Tommaso Zorzi. L’influencer aveva espresso al conduttore l’esigenza di corteggiare qualcuno, da qui la decisione di far entrare un ragazzo gay. Su Instagram Sona conta 572mila seguaci, mentre Zorzi circa un milione.

In realtà Sona e Zorzi avrebbero avuto un flirt durante una vacanza in Sicilia e molte foto su Instagram testimoniano comunque che i due per un periodo si sono conosciuti. Sicuramente un ritorno di fiamma sarebbe molto interessante da vedere nelle dinamiche della casa. Il Grande Fratello Vip finora non ha mai proposto una storia omosessuale. Claudio Sona non ha figli, ma in compenso ha un nipotino al quale è molto legato.

Foto: account Instagram Claudio Sona