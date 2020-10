Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Nell’appuntamento di oggi la prima dama ad essere nuovamente sotto osservazione è ancora una volta Gemma. La dama questa volta esce con il cavaliere Biagio. Hanno iniziato una frequentazione che sino ad ora ha fruttato un’esterna ed un bacio appassionante. Il colpo di scena però sarebbe dietro l’angolo, infatti Gemma scoprirà che l’uomo ha incontrato anche un’altra dama, Sabina. Biagio avrebbe raggiunto la donna all’ospedale in occasione della nascita della nipote. Non è tutto, i due sembra abbiano cenato insieme e in un secondo momento Sabina gli avrebbe offerto un caffè a Napoli per poi tornare a Roma la mattina. Gemma dunque potrebbe incassare una nuova delusione.

Anche per Valentina Autiero è tempo di frequentazioni. Accusata di aver intrapreso una storia con il cavaliere Germano senza uscire dal programma, la situazione si evolve ma non a favore della donna. Germano infatti non sembra essere particolarmente preso dalla dama, tanto da ammettere di non essere innamorato.

Frizioni anche tra Roberta di Padua e Michele Dentice, l’uomo punta il dito contro la dama ritenendola una primadonna dopo che lei si è arrabbiata per la decisione di Michele di far restare una corteggiatrice arrivata in studio per lui.

