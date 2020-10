Iconize torna a parlare. Dopo aver alimentato le polemiche negli scorsi giorni e disertato l’ospitata a Live – Non è la d’Urso la scorsa settimana, sceglie proprio il programma di Canale 5 per raccontare la sua verità. Sparito da Instagram, Marco Ferrero ha partecipato alla nuova puntata del talent show per confessare la finta aggressione e rivelare nuovi dettagli sulla vicenda.

L’influencer Iconize ha confessato che dietro alla violenza simulata ci sarebbero stati un ex ragazzo fedifrago e violento, l’uso di tranquillanti e di alcool e un grande disagio personale, che ora sta analizzando con l’aiuto di psicologi:

Il mio ex mi ha spinto a fare tante cose, tra cui questa che è successa. Questo ragazzo mi tradiva con donne. Una volta sono andato via per lavoro per tre giorni, gli ho lasciato il mio cane e poi sono venuto a sapere che mi ha tradito sul mio letto. […] Volevo uscire con lui, mano nella mano, volevo baciarlo in pubblico e non potevo. Pochi miei amici sanno quanta sofferenza ho passato in quel momento. Una sera avevo bevuto molto, poi prendevo anche dei tranquillanti, perché non dormivo e piangevo. Quella sera lì ho avuto una crisi di panico e ho sbattuto la testa contro la porta, mi tiravo la porta in faccia e tiravo pugni contro il muro del bagno. Così mi sono causato quei lividi.