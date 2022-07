A Battiti Live Fedez ha risposto a una domanda di una fan che l’ha messo leggermente in crisi difronte al suo pubblico.

Una fan presente a Battiti Live ha rivolto una domanda a Fedez che ha finito per mettere in crisi il rapper, che ha dovuto prendersi qualche momento per rispondere. Fedez ha sempre raccontato molto della sua vita sui social (dalla malattia all’amore per i figli) ma ha svelato che esisterebbe un argomento di cui non sarebbe proprio in grado di parlare con i suoi milioni di follower: “Quello che non voglio nascondere. Boh, io ho un concetto di privacy abbastanza relativo. Racconto tutto tranne cose essenziali, tipo il concepimento dei figli”, ha dichiarato.

Fedez: la domanda di una fan lo ha messo in crisi

Fedez è sempre stato molto aperto sui social e non ha mancato di raccontare anche dettagli intimi della sua vita privata, come l’emozione per la nascita dei suoi figli e la malattia (per cui è stato operato negli scorsi mesi). Il rapper ha però svelato che non gli piacerebbe parlare dei suoi rapporti intimi con la moglie, Chiara Ferragni, e in effetti i due si sono sempre guardati bene dall’affrontare questo argomento con il loro pubblico social.

