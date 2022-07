Noemi Bocchi, la donna accostata a Francesco Totti, avrebbe avuto una storia d’amore con un ex volto di Uomini e Donne.

Da giorni il nome di Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti per via della sua presunta liaison con Francesco Totti, e in queste ore tra i vari gossip sul suo conto ne è emerso uno a proposito di una sua vecchia fiamma, l’ex tronista (e postino di C’è posta per Te) Gianfranco Apicerni. Lo stesso ex di Noemi ha svelato alcuni retroscena sulla loro liaison.

Noemi Bocchi è stata con un ex tronista

Per la prima volta Gianfranco Apicerni ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con Noemi Bocchi, a cui sarebbe stato legato per quasi due anni diverso tempo fa. “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”, ha dichiarato a Di Più il postino di C’è Posta per Te, che quindi avrebbe un buon ricordo della sua relazione con la Bocchi. Quanto alla presunta liaison tra lei e Totti, Apicerni ha preferito tenersi sul vago: “Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi“, ha affermato. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG