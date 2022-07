Vittoria Deganello è stata travolta da una bufera dopo che ha praticamente confermato via social la storia con Alessandro Murgia.

Nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti una presunta liaision tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia. La questione ha sollevato una bufera in rete e, nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice è stata travolta da una valanga di insulti dopo che ha postato una foto in cui lei e il calciatore sono ritratti insieme durante una scampagnata in bici (lui è riconoscibile per via dei tatuaggi sul braccio). “Ruba mariti”, ha scritto qualcuno contro la Deganello.

Vittoria Deganello e Murgia stanno insieme: la polemica

In rete in tanti si sono scagliati contro Vittoria Deganello, uscita allo scoperto con il calciatore Alessandro Murgia, con cui avrebbe dato inizio ad una liaison. Solo alcuni mesi fa il calciatore è diventato padre del suo secondo bambino, avuto insieme alla compagna Eleonora Mazzarini (madre del suo primo figlio). Per questo in tanti se la sono presa con l’ex corteggiatrice, accusandola di aver “rubato” il fidanzato all’altra donna. “Ma non ti fai schifo?”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Ruba mariti, sei di una tristezza unica!”.

