Nelle ultime ore sui social Vittoria Deganello si è trovata a dover replicare contro una vera e propria bufera sorta nei suoi confronti.

Da alcune ore sui social sono circolate indiscrezioni – riportate da Deianira Marzano – secondo cui l’ex volto di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, avrebbe una liaison con il calciatore Alessandro Murgia, padre di due bambini (di cui l’ultimo nato pochi mesi fa). Dopo che in tanti hanno iniziato a insultarla attraverso i suoi canali social, Vittoria Deganello ha tolto la possibilità di commentare il suo profilo e nelle sue stories ha scritto: “Non conoscete, non sapete… non parlate a caso”.

Vittoria Deganello: la bufera per il calciatore

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete, Vittoria Deganello avrebbe iniziato a frequentare in gran segreto il giocatore del Perugia Alessandro Murgia. Il centrocampista ha due figli nati dall’amore per la sua storica compagna (Eleonora Mazzarini) e per questo in tanti hanno accusato l’ex corteggiatrice di essere una “sfascia famiglie” e di essere responsabile dell’ipotetica fine dell’unione del calciatore.

Al momento Vittoria Deganello non ha rotto ancora il silenzio in merito alla questione ma attraverso le sue stories ha comunque replicato all’ondata di gossip da cui è stata travolta. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

