In molti tra i fan dell’isola dei Famosi hanno notato che Nicola Savino abbia un dito mozzato e lui stesso in passato ha svelato perché.

Durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi in molti tra i fan del programma si sono accorti che l’opinionista Nicola Savino non abbia un dito. A svelare i retroscena dietro la vicenda è stato lo stesso conduttore che in passato a Verissimo ha raccontato: “Avevo sette mesi, ero ricoverato in ospedale per un calo di peso e un infermiera, per sbaglio, mi tagliò il dito. Lì mi nutrivano tramite una flebo messa nella manina. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il dito. Cercarono di riattaccarmi il dito ma non ci riuscirono”, ha confessato il conduttore, che sarebbe sempre stato in imbarazzo per questo particolare (che in realtà molti dei suoi fan non avevano mai notato).

Nicola Savino

Nicola Savino non ha un dito: i motivi

In molti si sono chiesti come mai Nicola Savino avesse un dito mozzato e lui stesso ha confessato l’episodio drammatico per cui, da bambino, perse il suo dito mignolo a causa di un incidente avvenuto in ospedale. Il celebre volto tv in passato ha anche rivelato a Verissimo come questo dettaglio lo abbia sempre messo in imbarazzo: “Per me è stato un complesso per i primi anni di televisione. Non mi sarei mai sognato di parlarne o di fare vedere la mia mano, tanto che i primi tempi mettevo un arto finto”, ha dichiarato Savino, che oggi sembra aver brillantemente superato la questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG