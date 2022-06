Samuel Peron e la sua compagna, Tania Bambaci, hanno annunciato via social di aspettare il loro primo figlio.

Cicogna in arrivo a casa Peron-Bambaci: il ballerino e l’attrice hanno annunciato di essere in attesa del loro primo bebè. “La vita ha deciso di farci un regalo. Il più bel regalo che potessimo desiderare”, ha scritto Samuel Peron in un post sui social dove si è mostrato mentre baciava il pancino della sua compagna.

Samuel Peron presto papà: Tania Bambaci è incinta

Samuel Peron e Tania Bambaci sono più felici e innamorati che mai e presto accoglieranno il loro primo bebè (che al momento non è dato sapere se sarà un maschietto o una femminuccia). Il ballerino e la sua compagna, insieme da 9 anni, hanno vissuto un momento di crisi nel 2020, oggi brillantemente superato.

“La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima”, aveva confessato a Chi Samuel Peron, che sarebbe più emozionato che mai nel poter presto avere un figlio suo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG