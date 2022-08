Francesco Chiofalo e Drusilla sembrano aver ritrovato la stabilità e il personal trainer ha svelato dei retroscena sulla loro vita sotto le lenzuola.

Dopo un periodo di alti e bassi seguito alla partecipazione di Chiofalo a La Pupa e il Secchione, il personal trainer romano e la fidanzata Drusilla Gucci sembrano aver ritrovato la serenità. Lo stesso ex di Selvaggia Roma ha confessato che lui e la fidanzata farebbero l’amore ogni giorno per almeno 20 minuti e ha suggerito ai suoi fan di fare lo stesso: “Basta fare l’amore in un locale climatizzato, privilegiando le ore notturne. E poi, dopo ogni rapporto, bere almeno un litro d’acqua fresca per ristabilire la temperatura corporea. Fare l’amore non fa bene solo all’umore ma pure al fisico. A chi è pigro e non ama la palestra consiglio di fare almeno 20 minuti d’amore al giorno al posto dell’ora di camminata”, ha dichiarato Chiofalo a Nuovo.

Francesco Chiofalo e Drusilla: l’amore dopo la crisi

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sarebbero intenzionati ad andare a convivere (anche se non saprebbero ancora se a Roma o a Firenze) e a quanto pare avrebbero ritrovato la stabilità dopo un periodo di crisi e accuse reciproche. In particolare Drusilla si era scagliata pubblicamente contro il personal trainer romano affermando che lui non fosse disposto a sottostare alle sue richieste. L’armonia tra i due è destinata a durare?

