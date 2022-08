Ilaria D’Amico ha rotto il silenzio sulla rottura più discussa dell’estate, ovvero quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Come anche altri vip Ilaria D’Amico ha commentato la notizia dell’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che lo hanno annunciato pubblicamente con un comunicato diffuso dall’Ansa. La compagna di Gigi Buffon a tal proposito ha detto: “Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse“, ha confessato al magazine F, e ancora:

“La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità”.

Ilaria D’Amico: la rottura tra Totti e Ilary

Dopo i tanti che hanno commentato la notizia dell’addio tra Totti e Ilary Blasi (tra cui Maria De Filippi e Alfonso Signorini) anche Ilaria D’Amico ha deciso di dire la sua in merito alla vicenda visto che, senza dubbio, lei e Ilary hanno condiviso l’esperienza in tv e con Totti si saranno sicuramente incontrati in uno dei suoi salotti televisivi. Ilaria D’Amico ha dichiarato che, secondo lei, la conduttrice e showgirl avrebbe più risorse rispetto all’ex Capitano. A cosa si sarà riferita?

Al momento per Francesco Totti si vocifera di un futuro in tv e di un presunto nuovo amore, mentre le notizie attorno a Ilary nelle ultime ore si sono concentrate su un suo presunto ritorno all’università.

