Maria De Filippi si è lasciata andare a un’intima confessione sul suo legame con il marito, Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo ha recentemente confessato che, il giorno della sua scomparsa, vorrebbe tenere la mano di sua moglie, Maria De Filippi. A tal proposito la conduttrice ha rivelato in queste ore al settimanale Oggi:

“Confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì, troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”, e ancora: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli “ostacoli” e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte. Il lutto di mio padre non l’ho mai superato: ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.

Maria De Filippi

Maria De Filippi e la scomparsa di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono legati da uno degli amori più profondi e longevi della storia della tv, ma entrambi l’hanno sempre vissuto con intimità. La conduttrice nelle ultime ore ha confessato quanto per lei sarebbe difficile sopravvivere al marito, che di recente ha confessato tutto il suo amore per lei affermando di volerla accanto nel suo ultimo giorno di vita. “Ho sempre sperato di avere un’unione duratura, di condividere un’esistenza. Non rinnego il passato, la vita va vissuta per quella che è. Per fortuna ho incontrato Maria“, ha dichiarato Costanzo al Corriere della Sera.

