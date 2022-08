Secondo indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe deciso di dare una svolta alla sua vita dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Totti.

Aria di cambiamenti per Ilary Blasi: secondo Chi la conduttrice, dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio, avrebbe deciso di prendere una pausa dalla tv e tornare a studiare (era iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione prima del suo matrimonio con Totti). In questo momento particolarmente difficile e delicato Ilary starebbe facendo affidamento inoltre su una persona già nota alle cronache rosa per le sue passate liaison con Giulia De Lellis e Sabrina Ghio, ovvero il personal trainer Cristiano Iovino.

Ilary Blasi

Ilary Blasi torna all’università

Secondo Chi potrebbero essere in vista importanti cambiamenti nella vita di Ilary Blasi che, ora che è single, avrebbe deciso di concentrarsi solo su di sé. La conduttrice e showgirl potrebbe quindi tornare all’università (lei stessa non ha mai fatto segreto di avere il rimpianto di non aver concluso il suo percorso di studi).

Sempre secondo Chi la conduttrice – che sarebbe stata tradita da uno dei suoi più cari ed intimi amici – avrebbe iniziato a frequentare Cristiano Iovino, uno degli amici che le sarebbero rimasti accanto durante questa difficile fase della sua separazione dal marito dopo 20 anni d’amore.

