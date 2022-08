La campionessa Bebe Vio ha conquistato i fan dei social con un messaggio ironico postato durante le sue vacanze al mare.

La campionessa di scherma Bebe Vio si sta godendo una meritata vacanza al mare e sui social ha postato uno scatto ironico che ha fatto il pieno di like tra i fan. La campionessa ha postato la foto delle sue protesi lasciate su un asciugamano e nella didascalia ha scritto: “Io vado a farmi un tuffo… torno subito!”

Bebe Vio lascia le protesi in spiaggia

Bebe Vio, da sempre in prima linea nella sensibilizzazione sul tema della disabilità, ha postato un messaggio ironico che ha fatto il boom di like sui social. La campionessa infatti ha mostrato le sue protesi, lasciate su un asciugamano in spiaggia mentre lei ne approfittava per fare un tuffo in acqua.

La foto è stata commentata anche da personaggi vip e amici di Bebe Vio, tra cui l’attrice Katia Follesa (che si è mostrata divertita e ha scritto: “Mi sento male!”) e Veronica Ferraro (che le ha scritto: “Ti amo!”). Bebe Vio ha saputo conquistare il pubblico dei social e della tv grazie alla sua spontaneità e al suo temperamento solare, che le hanno permesso di arrivare dov’è nonostante la disabilità.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG