Cristina Marino è un’attrice, modella e imprenditrice di successo: il suo sito Befancyfit ha iniziato a essere sempre più seguito e per questo suo marito Luca Argentero le ha proposto di contribuire al suo progetto. L’attrice ha però svelato di aver rifiutato:

“A oggi più di 6mila utenti seguono il mio programma di allenamento, lo dico con umiltà, è un numero che non avevo contemplato. In tanti mi scrivono dicendo che la mia piattaforma gli ha cambiato la vita, mi ringraziano e questo mi dà la forza di mandare mail anche a mezzanotte. Non c’è nulla che non sia deciso da me in Befancyfit. È la mia società, ci sono la mia faccia e il mio nome. Luca vorrebbe contribuire, investire, ma preferisco di no. Nelle vesti di imprenditrice posso essere fastidiosa, ho modi veloci che sembrano bruschi”, ha confessato a F l’attrice.

Cristina Marino ha riscosso sempre più successo col suo sito dedicato al benessere e allo sport Befancyfit. Nonostante questo l’attrice ha rifiutato l’offerta di suo marito, Luca Argentero, che a quanto pare avrebbe voluto contribuire alla sua società. I due tengono dunque affari e amore ben separati anche se presto saranno insieme nella nuova edizione di Celebrity Hunted, in onda su Prime video. La coppia si è sposata nel 2021 dopo che nel 2020 ha avuto una figlia, Nina Speranza.

