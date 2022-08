Lo scorso 18 luglio Roberto Farnesi ha perso l’adorata madre e per la prima volta ha parlato del suo doloroso lutto.

Per Roberto Farnesi quella in corso è un’estate diversa dal solito: anzitutto è la prima insieme alla piccola Mia, la prima figlia nata lo scorso inverno, e poi è anche la prima vissuta senza sua madre, scomparsa il 18 luglio scorso. Per l’attore si è trattato di un lutto terribile e lui e la madre avevano un rapporto davvero speciale: “Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale. Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava”, ha confessato Farnesi al settimanale Nuovo parlando per la prima volta del tragico lutto.

Roberto Farnesi

Roberto Farnesi: il lutto

Roberto Farnesi era molto legato a sua madre, che l’ha cresciuto con amore e costanza insieme alle sue tre sorelle. Appena qualche mese fa l’attore l’aveva resa nonna della sua prima figlia, Mia, nata dall’amore per Lucy Belcastro. Oggi proprio l’amore per la bambina e la vicinanza della sua compagnia gli sarebbero stati d’aiuto nell’affrontare la dolorosa scomparsa di sua madre.

