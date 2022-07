Roberto Farnesi, che sta affrontando il doloroso lutto per la scomparsa di sua madre, ha dedicato un messaggio a sua figlia Mia.

L’attore Roberto Farnesi sta facendo i conti con un doloroso lutto: sua madre infatti è scomparsa. L’attore ha preferito non parlarne con il pubblico social ma in queste ore ha dedicato messaggio a sua figlia, Mia. “Per fortuna ci sei te”, ha scritto l’attore postando una foto in cui è ritratto insieme alla bambina, nata dall’amore per la sua compagna, Lucya Belcastro.

Roberto Farnesi: è morta la madre

Un giorno prima del suo 52esimo compleanno (il 19 luglio scorso) Roberto Farnesi ha perso l’adorata madre Maria Angela Saettini. La notizia è stata da Il Tirreno, mentre l’attore si è chiuso nel massimo riserbo per diversi giorni. A seguire Farnesi è tornato sui social per postare una foto con sua figlia, la piccola Mia, a cui sarebbe legatissimo.

La bambina è nata dall’amore per Lucya Belcastro, la compagna di 27 anni più giovane di lui. La figlia della coppia è nata nel 2021 e lo stesso attore aveva svelato quanto sua madre non vedesse l’ora di tenere tra le braccia la sua nipotina: “Mia madre è felicissima l’altra notte nonostante l’età è rimasta in piedi in attesa della bella notizia e non vede l’ora di vedere la sua nipotina”, aveva raccontato a Chi.

