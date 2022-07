Carlotta Adacher, modella ed ex tentatrice di Temptation Island, ha fatto ai fan alcune confessioni bollenti sui suoi ex.

Carlotta Adacher ha risposto ad alcune domande dei fan e non ha risparmiato loro neanche dei dettagli intimi sulla sua vita sotto le lenzuola: l’ex tentatrice, che in passato è stata legata a Alessandro Autera e a Giulio Raselli, ha anche svelato chi tra i due sarebbe stato più bravo sotto le lenzuola. “Più bravo Giulio o Alessandro? Ale”, ha risposto attraverso le sue stories via social, e ancora: “Alessandro era bravo a letto? Si molto!”.

Carlotta Adacher: le confessioni su Alessandro Autera e Giulio Raselli

Carlotta Adacher ha fatto alcune confessioni piccanti – e destinate ad attirare contro di lei non poche critiche – in merito ai suoi ex, Giulio Raselli e Alessandro Autera. In tanti hanno avuto da ridire su quanto affermato dalla modella che, in questo modo, non si è curata di rispettare la privacy o i sentimenti dei suoi due ex (che al momento non hanno replicato). Lei e Alessandro si erano conosciuti a Temptation Island e avevano deciso di lasciare insieme il programma. Lei e Giulio Raselli invece si sarebbero conosciuti per motivi di lavoro, ma la loro storia sarebbe durata meno di un batter di ciglia.

