Chiara Ferragni ha spesso asfaltato i suoi haters con delle risposte sagaci e ironiche. Scopriamo quali sono state le migliori.

Chiara Ferrragni non è certo tipo da mandarle a dire e infatti più volte la celebre imprenditrice digitale ha replicato personalmente ai suoi haters attraverso i social. Scopriamo quali sono state le sue risposte più divertenti ai detrattori che l’hanno presa di mira su Instagram.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: le risposte agli haters

Molto spesso Chiara Ferragni è finita nel mirino degli haters per via del suo aspetto fisico. A un utente che l’ha presa in giro per le taglie in più del suo seno durante la gravidanza, l’influencer ha replicato con schietta ironia. “Voglio cogliere le opportunità nella vita come Chiara Ferragni ha colto la maternità per farsi foto con le t*tte enormi di fuori”, ha scritto l’utente, a cui lei ha risposto: “Finché durano”, con un’emoticon a forma di cuore.

Qualcuno ha anche preso di mira l’influencer per i suoi scatti osé e le ha ricordato che fosse “una madre”. Lei ha replicato: “Grazie del promemoria! Senza questo commento mi sarebbe sfuggito di mente!”. Un altro – sempre sull’argomento fisico e maternità – le ha scritto: “Ma vai a badare a tuo figlio piuttosto che mettere ste foto con le t*tte per aria! Aaa cosa non si fa per i soldi?”, e lei ha risposto: “I soldi arrivano dal cielo se uno sta in topless? interessante”.

A chi invece l’ha criticata per il suo seno “troppo piccolo” affermando che “le t*tte non si potessero comprare”, l’influncer ha replicato: “Erano sold out, sto aspettando la prossima collezione”.

Qualcuno l’ha anche criticata per i suoi scatti intimi in compagnia del marito Fedez: “Ma almeno in camera da letto ci state da soli?”, ha scritto l’utente, mentre l’influencer ha replicato ai commenti al suo scatto: “Di solito sì, ma questo è il salotto”.

