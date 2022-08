Sono molti gli attori stranieri che hanno un amore spassionato per l’Italia e hanno imparato a parlare bene l’Italiano. Scopriamo di chi si tratta!

Da Penelope Cruz a Colin Firth (che possiede alcune splendide ville proprio in Italia) sono molti gli attori stranieri che hanno una passione per l’Italia e parlano perfettamente la lingua italiana. Scopriamo di quali si tratta e perché hanno voluto imparare a parlare la lingua del Bel Paese.

Javier Bardem Penelope Cruz

Le star che parlano l’Italiano: di chi si tratta

Colin Firth ha una vera e propria passione per il Bel Paese e trascorre in Italia tutte le sue vacanze (ha anche acquistato alcune ville in Umbria). Dal 1997 al 2019 è stato sposato con la regista italiana Livia Guggioli, e proprio grazie all’unione con lei ha imparato a parlare l’Italiano.

Anche Vincent Cassel ha legato l’amore per l’Italia all’amore per una donna: l’attore è stato sposato con Monica Bellucci e ha avuto insieme a lei due figlie, Deva e Leonié. Le due figlie della coppia parlano perfettamente il francese e l’Italiano e l’attore sa parlare fluentemente la lingua del Bel paese.

Penelope Cruz ha imparato l’italiano anche grazie ai numerosi impegni di lavoro che l’hanno portata a lavorare in Italia. Uno dei suoi grandi amici è Sergio Castellitto, e inoltre ha lavorato con il regista Aurelio Grimaldi e tanti altri. Lo stesso vale per suo marito, Javier Bardem.

Jodie Foster ha studiato l’Italiano all’università e nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni registi italiani. Questo senza dubbio è servito a farle imparare più facilmente questa lingua.

Anne Hathaway è stata legata per quattro anni all’imprenditore italiano Raffaello Follieri, e proprio grazie a lui ha imparato la lingua italiana. Anche Gerard Depardieu e Viggo Mortensen parlano piuttosto bene l’italiano e la compianta diva Audrey Hepburn (che è sempre stata innamorata dell’Italia) sapeva parlare perfettamente l’Italiano.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG