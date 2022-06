Chiara Ferragni si è confessata a cuore aperto al Corriere della Sera e ha svelato di non condividere ben il 90% della sua vita sui social.

Nonostante la presenza di Chiara Ferragni sui social sia servita a farla entrare nel cuore e nelle case di un pubblico internazionale, l’influencer ha svelato che non condividerebbe con i fan circa il 90% di ciò che davvero accade nella sua quotidianità. Al Corriere della Sera la moglie di Fedez ha dichiarato: “Non esiste qualcosa di non detto, di cui sono certa che non parlerò. […] ciò che sottolineo sempre è che, per quanto online sia più attiva della media, il 90% della mia vita non è condivisa sui social”.

Chiara Ferragni: la confessione sui social

Quello di Chiara Ferragni è senza dubbio uno dei volti social più famosi d’Italia, e in tanti hanno seguito la carriera e la vita privata dell’influencer proprio attraverso Instagram: dalla proposta di nozze di suo marito Fedez ai momenti più commoventi della nascita dei suoi due figli, Leone e Vittoria. Chiara Ferragni è stata spesso protagonista di critiche proprio per via dei contenuti da lei condivisi via social, ma lei stessa ha precisato che in realtà molto della sua vita privata resterebbe tale.

“Cerco di affrontare con ironia opinioni negative e offese. Quando avevo 22 anni l’accanimento nei miei confronti era scioccante, soprattutto perché le persone che mi muovevano critiche erano molto più grandi di me. A causa loro, mi è capitato di non godermi del tutto i momenti belli. Poi, di colpo, ho avuto un’illuminazione. Mi sono detta: ‘Sto facendo una cosa innovativa, ho un team bellissimo: io so quanto valgo. È fondamentale avere la consapevolezza del proprio valore”, ha dichiarato l’influencer al Corriere della Sera.

