Ludovica Valli si è sfogata contro i detrattori che hanno criticato l’aspetto di sua figlia Anastasia, di appena 1 anno.

Sui social alcuni utenti hanno criticato l’aspetto della piccola Anastasia, la figlia di Ludovica Valli che ha da poco compiuto il suo primo anno di vita. La sorella di Beatrice Valli ha replicato con uno sfogo al vetriolo via social in cui ha scritto: “Tralasciando quello che alcune persone hanno il coraggio di scrivere, che schifo solo pensarle questa addirittura le scrive, vabbè. Io mi vergognerei”. L’influencer ha anche replicato contro uno dei detrattori, a cui ha scritto: “Ma che problemi hai di preciso tu? Se mia figlia fosse sovrappeso e/o avesse qualche problema di salute non ti preoccupare che prenderei provvedimenti. Sono sua madre, voglio il suo bene, non il suo male”.

Ludovica Valli: le critiche contro la figlia

Alcuni utenti sui social hanno criticato l’aspetto della figlia di Ludovica Valli insinuando che fosse “grassoccia”. La sorella di Beatrice Valli è subito intervenuta in difesa della sua bambina, nata dall’amore per Gianmaria Di Gregorio.

Oggi Ludovica è più felice che mai di essere mamma della bambina e nelle ultime ore lei e la sua famiglia hanno presenziato con gioia al matrimonio di sua sorella Beatrice, che è convolata a nozze con Marco Fantini a Capri. In tanti si chiedono se prima o poi anche lei e il fidanzato convoleranno a nozze e se, soprattutto, allargheranno ulteriormente la famiglia.

