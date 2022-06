Alex Belli è tornato ad attaccare Soleil Sorge, che nel frattempo è approdata all’Isola dei Famosi.

Ancora una volta Alex Belli non ha perso occasione per attaccare Soleil Sorge, e ospite a L’Isola Party ha tuonato: “Se ci manchi? No Sole, non ci manchi assolutamente. Sai cosa c’è? Sei un’incoerente e pazza. Vuoi una bella news flash? Dei tuoi click non me ne frega niente. […] Ok questo screzio in verità è una cavolata. A me ste cose piacciono io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ste cose, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa”.

Alex Belli

Alex Belli contro Soleil Sorge

Continua a non correre buon sangue tra i due ex compagni di “chimica artistica” del GF Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge. Questa volta l’attore ha approfittato della sua partecipazione a Isola Party per scagliare una frecciatina contro l’influencer, che è appena tornata in Honduras.

Alex e Soleil si erano avvicinati molto durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi, e in tanti hanno creduto che la storia tra i due potesse proseguire anche al di fuori del programma (se lui avesse lasciato sua moglie, Delia Duran). Oggi Alex è tornato tra le braccia di Delia e con Soleil ogni occasione sembra buona per punzecchiarsi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG