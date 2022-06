Barbara De Santi ha attaccato via social Ida Platano per il suo comportamento con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne.

Nelle ultime ore sui social l’ex volto di Uomini e Donne, Barbara De Santi, si è scagliata contro Ida Platano per il suo comportamento con Riccardo Guarnieri. L’ex dama ha scritto nelle sue stories: “Secondo me Amplifon dovrebbe regalare degli apparecchi anche a questi due. Sono un muto che parla ad un sordo“, e ancora:

“Lei non capisce, è una vita che la conosco e non ha mai capito nulla né con Marcello né con gli altri. […] Poi si lamenta che Alessandro la porterebbe in locali troppo esclusivi? Ma che bugiarda. Io l’ho incontrata quattro anni fa in uno dei più rinomati ristoranti di Brescia. L’ho vista coi miei occhi, e credetemi è tutto fuorché una trattoria e i prezzi non sono alla portata di tutti. […] Con Riccardo dice di esserci stata per due anni e mezzo. A me non tornano i conti. Loro non sono mai stati insieme 30 mesi. Mai”.

Barbara De Santi contro Ida e Riccardo: le parole

Il comportamento di Ida Platano e Riccardo Guarnieri non ha ancora convinto i telespettatori di Uomini e Donne né tantomeno Barbara De Santi, che attraverso i social è tornata a scagliarsi contro i due volti tv. Come lei anche Tina Cipollari ha ampiamente criticato Ida, affermando che lei e Riccardo stessero cercando solo visibilità.

Sulla questione arbara De Santi ha affermato di essere d’accordo con l’opinionista vamp, e a tal proposito ha detto: “Menomale che c’è Tina Cipollari che dice le cose come stanno! Insopportabile a dir poco. Ridacchia, attacca, insinua e poi non è capace di proferire parola per spiegare. O forse non è proprio capace”. Ida replicherà alle parole dell’ex dama del dating show?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG