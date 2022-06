Francesca Fialdini ha replicato ad alcune critiche sul suo aspetto fisico attraverso i social.

Francesca Fialdini ha affidato ad alcune stories via social un suo sfogo contro chi l’ha accusata di non rendere il suo aspetto abbastanza “sensuale” in tv. “La mia sensualità la esprimo con chi mi pare nel privato e con chi scelgo io. Non un tanto al kg qui sui social e tanto meno in tv. L’equazione femminilità = sensualità mi fa venire i brividi”, ha scritto la conduttrice, che a seguire ha anche precisato cosa avrebbe fatto dopo aver ricevuto commenti simili da parte degli uomini: “Ho incontrato uomini che mi hanno detto come avrei dovuto mostrarmi per essere più “appetibile” in tv: sono spariti dal mio percorso professionale e umano. Non posso stare sulla stessa strada di chi mi parla così”.

Francesca Fialdini: la risposta alle critiche

La Francesca Fialdini, da sempre riservata per quanto riguarda il suo privato, ha precisato di non essere mai scesa a compromessi per fare carriera in tv, e proprio per questo motivo si è guadagnata l’ammirazione del pubblico e dei telespettatori.

