Valentino Rossi ha espresso il suo entusiasmo nell’essere diventato finalmente papà della piccola Giulietta.

Valentino Rossi è più felice che mai accanto a sua figlia, la piccola Giulietta e, intervistato da Guido Meda di Sky, l’ex campione ha dichiarato: “Ci stiamo divertendo, fare il genitore è una figata”, e ancora: “Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo e tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me”.

Valentino Rossi Francesca Sofia Novello

Valentino Rossi e la paternità: la confessione

Valentino Rossi è felicissimo per l’arrivo della piccola Giulietta nella sua vita e lui stesso ha confessato l’entusiasmo nel potersi occupare della bambina, nata lo scorso marzo dall’amore per la modella Francesca Sofia Novello. La piccola Giulietta ha portato una ventata d’allegria anche nella famiglia dei due volti vip e lo stesso Valentino ha ammesso che le sue due nonne sarebbero follemente innamorate di lei: “Fare il padre è un bell’impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina”, ha dichiarato Rossi a Sky, e ancora: “Abbiamo dato loro una seconda giovinezza”.

L’ex pilota ha confessato che lui e Francesca Sofia Novello non avrebbero in programma di sposarsi, ma ha anche dichiarato che prima o poi gli piacerebbe avere un secondo figlio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG