Giulia Lisioli ha usato il suo account TikTok per rispondere ad alcune domande dei fan in merito al suo addio allo storico fidanzato Blanco, oggi legato alla ballerina Martina Valdes. “È stato un periodo molto difficile. Anzi a dir la verità volevo chiudere tutti i social però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta“, ha ammesso la ragazza, e ancora: “Lui ha preso delle scelte, spero che possa stare bene con l’altra persona: io l’ho superata. Quell’altra, come dite voi, ha un nome e mi dispiace per le cattiverie contro di lei che non c’entra niente nella nostra vecchia relazione”.

Blanco: le parole dell’ex fidanzata Giulia

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Blanco ha deciso di mettere fine alla sua storia con la fidanzata Giulia Lisioli. La ragazza, attraverso TikTok, ha smentito le voci in merito a un presunto “tradimento” e ha specificato di tenere ancora molto al suo famoso ex.

“Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più“, ha precisato la Lisioli, che finora aveva preferito mantenere il massimo riserbo sul suo addio al cantante. In tanti sono curiosi di sapere se sulla vicenda ci saranno nuovi sviluppi, ma oggi a quanto pare Blanco è felice accanto a Martina Valdes e la sua relazione con Giulia sembra essere per il cantante solamente un ricordo.

