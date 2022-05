Antonella Elia ha confessato per la prima il dramma del suo aborto spontaneo e ha confessato il suo desiderio di un figlio.

Ospite a Da noi a ruota libera, Antonella Elia ha confessato per la prima volta di aver avuto un aborto spontaneo: il feto infatti non avrebbe sviluppato il battito cardiaco. La showgirl non ha confessato se all’epoca della sua gravidanza fosse legata a Pietro Dalle Piane o ad un altro compagno: “Ho provato ad avere un figlio ma l’ho perso, non si è sviluppato il battito del cuore […] Lui ha pensato che non fossi biologicamente programmata per avere figli”, ha ammesso per la prima volta la showgirl.

Antonella Elia: l’aborto spontaneo

Antonella Elia ha confessato per la prima volta in diretta tv di aver subito il dramma di un aborto spontaneo. La showgirl non ha svelato troppi dettagli in merito all’accaduto, ma è noto che non abbia più provato ad avere figli, e negli ultimi anni, è stata al centro di una relazione complicata e controversa insieme al suo compagno, Pietro Dalle Piane.

In passato a Vanity Fair la showgirl aveva dichiarato: “Quando ero piccola non lo volevo. Quando lo volevo, non sono riuscita ad averlo perché forse era già tardi. Sono stata codarda. Quindi pago le conseguenze di questa mia scelta. Ho un rimpianto profondo, radicato”. Antonella Elia ha ammesso di aver rinunciato alla ricerca di una gravidanza anche per via dell’età (quando si è sentita pronta per avere un figlio infatti sarebbe stata troppo grande).

