Alex Belli ha scagliato l’ennesima frecciatina contro Soleil Sorge via social, e l’influencer ha deciso di replicare.

Volano scintille tra Alex Belli e Soleil Sorge, che nella casa del GF Vip hanno avuto un rocambolesco ménage. Stavolta Belli ha condiviso sui social un’intervista di Soleil (che però aveva giurato non avrebbe più parlato di lui).

A seguire l’influencer ha replicato affermando che l’attore avrebbe dovuto leggere meglio l’intervista (dove a suo dire non lo avrebbe attaccato, cosa invece sostenuta da Belli). “Giusto per la cronaca, sono io che parlo di lei adesso! L’incoerenza ormai non ha confini…”, ha scritto Belli, e ancora: “Almeno avere le ‘pa**e’ di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita…”.

Soleil Sorge

Alex Belli contro Soleil Sorge: il botta e risposta via social

Dopo che Alex Belli ha tuonato contro di lei via social, Soleil Sorge non ha perso occasione per replicare e tra i commenti al tweet dell’attore ha scritto: “Tieni, prenditi questi click, ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona…”. Come andranno a finire le cose tra i due? Soleil come sempre sostiene che l’unico interesse per Belli sia quello di ottenere “click” e visibilità, mentre lui l’ha accusata di incoerenza (visto che, a due mesi dalla fine dello GF Vip, continuerebbe a suo dire a “parlare di lui”).

Oggi Belli sembra aver definitivamente trovato la serenità al fianco di sua moglie Delia Duran, mentre Soleil Sorge sarebbe felice accanto al suo fidanzato misterioso (che sembra si chiami Carlo Domingo). I rapporti con Belli sono ormai agli sgoccioli? In tanti sono curiosi di saperne di più tra i fan dei social.

